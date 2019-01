Remaniement ministériel

Nouveau jeu de chaises musicales à Ottawa. À moins d’un an des élections fédérales, le premier ministre, Justin Trudeau, procédera aujourd’hui à un nouveau remaniement ministériel — le deuxième en à peine six mois. Quels changements sont à prévoir ? Difficile à dire, le premier ministre et son entourage s’étant montrés très discrets sur la question.

Chose certaine, l’exercice devrait permettre de rebrasser certaines cartes, sans pour autant mener à d’importants changements. À tout le moins, il permettra de remplacer le président du Conseil du Trésor, Scott Brison. Ce dernier a causé la surprise jeudi dernier en annonçant son retrait de la vie politique après sept mandats comme député. Il a expliqué vouloir consacrer davantage de temps à sa famille.