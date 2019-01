Quoi surveiller cette fin de semaine?

L'anecdote du jour: «No Pants Subway Ride»

Ouvrez l'œil dans le métro de Montréal dimanche, et même dans celui de New York ou de Toronto si vous y êtes: c'est jour annuel de voyage « sans pantalon », c'est-à-dire avec n'importe quel autre vêtement sauf celui-là. Comme il fera froid durant la fin de semaine, on vous suggère toutefois, si vous participez, de ne pas sortir à l'air libre ainsi déshabillé.

Chaque année, le groupe d'improvisation Improv Everywhere organise ce rassemblement ludique un peu tiré par les cheveux dans plusieurs villes du monde. Dimanche, 24 villes d'Amérique du Nord et d'Europe — avec une exception lointaine, Brisbane — participent au « No Pants Subway Ride ».