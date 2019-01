Gilbert Rozon conteste les indemnités que lui réclame le Groupe Juste pour rire

Gilbert Rozon refuse de verser les 3,3 millions de dollars que lui réclament les nouveaux propriétaires du Groupe Juste pour rire, l’entreprise qu’il a fondée, et vient de s’adresser à la Cour supérieure afin de régler le litige.

Le 13 septembre dernier, les gestionnaires du Groupe Juste pour rire avaient fait parvenir à Gilbert Rozon une réclamation totalisant 4,2 millions à titre d’indemnités pour les pertes encourues à la suite des allégations d’inconduites sexuelles portées contre l’ancien magnat de l’humour.

Le Groupe Juste pour rire, détenu depuis le printemps dernier par l’agence ICM Partners et le comédien Howie Mandel, réclame 923 000 $ à Gilbert Rozon pour la perte de commandites et de subventions gouvernementales. Ils exigent aussi le versement d’un montant de 570 000 $ pour le retrait d'une commandite provenant des Producteurs de lait du Québec et 2,7 millions pour les dommages causés par la fin du contrat de production avec l’humoriste Rachid Badouri.

Dans leur requête, Gilbert Rozon et son ex-bras droit, Guylaine Lalonde, rejettent les réclamations relatives à la commandite des Producteurs de lait du Québec et au contrat avec Rachid Badouri. Ils font valoir que la fin de la commandite des Producteurs de lait du Québec n’est pas liée aux allégations d’inconduite visant M. Rozon et que le contrat devait se terminer de façon imminente.

Quant à la réclamation concernant Rachid Badouri, Gilbert Rozon et Guylaine Lalonde signalent que le contrat de l’humoriste ne permettait pas à celui-ci de mettre fin à ses obligations. Selon la requête, Les Productions Juste pour rire a conclu, en août dernier, de verser 250 000 $ afin de mettre fin au contrat avec Rachid Badouri.

« La perte liée à la décision d’affaires de conclure cette transaction ne peut être réclamée aux demandeurs puisqu’il aurait été possible pour la défenderesse de forcer par injonction le respect des obligations contractuelles de Rachid Badouri et de sa compagnie ou, à défaut, de réclamer l’ensemble des dommages causés par ce bris contractuel », font-ils valoir dans leur requête.

Gilbert Rozon et Guylaine Lalonde demandent donc à la Cour de déclarer mal fondées les deux réclamations.

Rappelons que des accusations de viol et d’attentat à la pudeur ont été portées contre Gilbert Rozon pour des gestes qu’il aurait commis il y a 39 ans, alors qu’il était âgé de 24 ans. Selon l’acte de dénonciation, les événements se seraient produits entre le 1er juin 1979 et le 21 septembre 1979 à Saint-Sauveur, dans les Laurentides.