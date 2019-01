L'annonce du jour: le glyphosate

Des fonctionnaires de Santé Canada doivent tenir en début d'après-midi une séance d'information au sujet du glyphosate, ce puissant herbicide utilisé partout dans le monde et principal agent actif du Roundup de Monsanto. Si on ne sait pas exactement ce qu'ils annonceront (ce pourrait être, par exemple, un changement à la réglementation), on sait toutefois que le sujet est d'envergure.

Au printemps 2017, Santé Canada avait en effet renouvelé l'autorisation du glyphosate au pays pour une période de quinze ans. Mais l'automne dernier, avec la révélation des Monsanto Papers et la condamnation de Monsanto par un jury américain dans un procès sur les effets cancérigènes de ses herbicides, Santé Canada a annoncé qu’il reprenait l'analyse de centaines d’études qui avaient mené à sa décision.