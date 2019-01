Brexit en tête

Les leaders britanniques s’activent à l’approche du vote sur l’accord de sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, prévu le 15 janvier.

À Londres, la plateforme The People’s Vote tient une conférence avec des parlementaires conservateurs pour demander un rejet de cet accord.

À Wakefield, le leader de l’opposition, Jeremy Corbyn, prononce un discours très attendu sur le sujet chaud. Les travaillistes s’opposent à l’entente négociée par la première ministre Theresa May et réclament des élections sur le sujet. Une frange réclame un référendum.

À Dublin, Boris Johnson développe son propre argumentaire allant dans un autre sens. L’ancien maire de la capitale, démissionnaire du cabinet May, défend non seulement l’idée de rejeter l’entente, mais aussi une sortie de l’UE pure et simple, sans accord. Filer à l’anglaise, quoi…