Du gaz poivré paralyse le métro de Montréal en pleine heure de pointe

Le service de métro sur les lignes orange, verte et jaune a été interrompu lors de l’heure de pointe matinale de mercredi, entre 8h10 et 9h.



Vers 8h10, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu un signalement pour une altercation qui serait survenue entre deux hommes à la station Champ-de-Mars et qui aurait dégénéré. L'un d'eux aurait aspergé de gaz poivré l'autre personne, un homme d'une cinquantaine d'années.



Une quinzaine d'usagers du métro ont été légèrement incommodés, mais personne n'a dû être transporté à l'hôpital, a indiqué le SPVM. Quatre personnes ont été traitées sur place par les ambulanciers.



Le suspect, un homme âgé d'une quarantaine d'années, aurait pris la fuite et n'a pu être arrêté.

« En raison de la proximité avec la station Berri-UQAM, il a été nécessaire d’interrompre le service sur les lignes orange, verte et jaune pour permettre la ventilation d’urgence et ainsi éviter la propagation », a indiqué au Devoir la STM.

D'autres détails suivront.