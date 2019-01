Michel Cadotte plaide non coupable

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Le procès de Michel Cadotte, accusé du meurtre de sa conjointe, Jocelyne Lizotte, atteinte de la maladie d’Alzheimer, a commencé lundi au palais de justice de Montréal. L’audience a cependant été frappée d’une ordonnance de non-publication. La sélection du jury débutera lundi prochain. Jocelyne Lizotte, âgée de 60 ans, était hébergée dans un CHSLD de Montréal-Nord. Un an avant sa mort survenue le 20 février 2017, son conjoint Michel Cadotte avait fait en son nom une demande d’ aide médicale à mourir . Celle-ci avait toutefois été refusée. Mme Lizotte n’était plus en mesure de formuler une demande elle-même. M. Cadotte, 57 ans, fait face à un chef d’accusation de meurtre au second degré. Il a plaidé non coupable.