Reprise du service de traversier Matane–Baie-Comeau–Godbout

Le service de traversier Matane–Baie-Comeau–Godbout reprendra mardi, selon les horaires habituels. Le service avait dû être interrompu le 17 décembre en raison d’une défaillance des propulseurs du traversier F.-A.-Gauthier. La Société des traversiers du Québec avait alors mis en place une liaison aérienne entre Matane et Baie-Comeau, mais les automobilistes et les camionneurs devaient faire un détour de plusieurs centaines de kilomètres. Dès mardi, le service sera assuré par un bateau de la Coopérative de transport maritime et aérien, le CTMA Vacancier, et ce, jusqu’à la fin janvier. Entre-temps, le F.-A.-Gauthier sera en cale sèche pour une période d’environ deux semaines afin de déterminer la nature du problème.