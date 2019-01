Procès

La Cour supérieure se penchera sur la constitutionnalité des lois provinciale et fédérale sur l’aide médicale à mourir aujourd’hui, au palais de justice de Montréal. L’action est menée par Jean Truchon et Nicole Gladu. Ces deux Montréalais atteints de maladies dégénératives ne peuvent actuellement obtenir l’aide médicale à mourir, car ils ne sont pas en fin de vie et leur mort n’est pas raisonnablement prévisible. Pas moins de 33 jours d’auditions sont prévus dans les deux prochains mois.