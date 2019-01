4 Sur la route en Abitibi-Témiscamingue pour rencontrer les citoyens et connaître les vrais enjeux de l’élection provinciale du 1er octobre dans cette région, Renaud Philippe et la journaliste Isabelle Porter se sont arrêtés en chemin pour assister au Rodéo du camion. « Un concours de camions — qui font de la boucane incroyable — auquel les gens viennent assister même sous une pluie battante, c’était quelque chose. Un moment photographique idéal, et une façon parfaite pour rencontrer les gens et connaître les vrais enjeux électoraux de cette région dont on parle peu. » Renaud Philippe Le Devoir