Quoi retenir de la fin de semaine?

Sur la glace

La Finlande a remporté samedi la finale du Championnat mondial de hockey junior, défaisant les États-Unis 3-2 à Vancouver. Elle triomphe pour une troisième fois en six ans, après avoir semé l’émoi mercredi en éliminant l’équipe canadienne en quarts de finale.

Les partisans québécois peuvent de leur côté se réjouir d’avoir vu les espoirs du Canadien briller pendant le tournoi : l’Américain Ryan Poehling et le Russe Alexander Romanov, repêchés par le CH, ont respectivement été nommés attaquant et défenseur les plus utiles du championnat.

Affrontant P.K. Subban et les Predators de Nashville, le Tricolore s’est quant à lui incliné par la marque de 4-1, samedi soir à Montréal.