Quoi surveiller cette fin de semaine?

Tractations en Chine

Une délégation de parlementaires canadiens doit s'envoler pour la Chine en fin de semaine pour demander la libération des deux Canadiens (Michael Kovrig et Michael Spavor) emprisonnés là-bas depuis trois semaines pour avoir «violé la loi». Jusqu'à présent, la demande du Canada de libérer ses ressortissants n'a pas été entendue par Pékin.

Trois députés libéraux, un député conservateur, un sénateur libéral et un sénateur conservateur, tous membres de l’Association législative Canada-Chine, iront donc, dans la plus grande prudence, discuter avec des parlementaires chinois pour faire avancer le dossier — si cela est possible.