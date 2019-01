1 Certains sujets sont parfois difficiles à illustrer en beauté, comme cet éventuel tracé du troisième lien à Québec, entre l’île d’Orléans et le nord de la capitale nationale. Mais voilà, parfois, le hasard fait bien les choses. « “Sérendipité” veut dire quelque chose comme “tomber sur l’extraordinaire”, explique le photographe Francis Vachon. Je me souviens, je cherchais un angle pour voir, d’un coup, l’île, la rive, le pont… Et l’arc-en-ciel est apparu. Le hasard aurait difficilement pu faire mieux. » Francis Vachon Le Devoir