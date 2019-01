Terre-Neuve ensevelie sous l’une de ses pires tempêtes de neige

Photo: Holly McKenzie-Sutter La Presse Canadienne

Gander —Les résidents de Gander, sur l’île de Terre-Neuve, ont dû user leurs pelles pour sortir de chez eux au lendemain de l’une des pires tempêtes de neige répertoriées dans la région. Des précipitations totalisant 58 centimètres de neige ont été mesurées à l’aéroport local. Mercredi, une forte tempête a recouvert une grande partie de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Plus de 40 centimètres de neige sont tombés sur Saint-Jean et d’autres communautés, mais c’est Gander qui a été la plus sévèrement touchée. Avec la neige déjà accumulée au sol depuis le début de l’hiver, le couvert de neige atteint maintenant 101 centimètres à l’aéroport de la ville située au centre de l’île.