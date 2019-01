5

Élections rime avec adrénaline pour les journalistes. Mon collègue Marco Bélair-Cirino et moi avons roulé jusqu’à la circonscription de Bonaventure, en Gaspésie, pour une tournée de reportages afin de rendre compte des enjeux qui touchent davantage la région. Tout juste arrivés à bon port, nous rencontrons Pierre et Marie-Hélène, pour qui la pêche n’a aucun secret. Un coucher de soleil et quatre maquereaux d’un seul coup, on ne pouvait demander mieux pour nous faire oublier dix heures de route !

Catherine Legault Le Devoir