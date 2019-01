Le bilan routier des 16-24 ans s’améliore sur le territoire de la SQ

Le nombre de décès sur le territoire de la Sûreté du Québec (SQ) a connu une baisse en 2018, particulièrement chez les jeunes de 16 à 24 ans, révèle le dernier bilan routier provisoire du corps policier provincial dévoilé jeudi matin.

L’année dernière, 253 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route sur le territoire couvert par la SQ, contre 268 en 2017. Parmi elles, 39 étaient âgées de 16 à 24 ans, alors qu’elles étaient 57 l’année précédente, ce qui correspond à une diminution de 32 %.

Cette catégorie d’âge était d’ailleurs « surprésentée » dans le bilan routier de 2017 et avait même connu une augmentation de 46 % comparativement à 2016, rappelle le sergent Christian Paquin de la SQ.

Il associe, entre autres, cette baisse enregistrée en 2018 à la réforme du Code de la sécurité routière (CSR), entrée en vigueur au printemps dernier.

« On pourrait dire que les modifications sont arrivées au moment opportun et on aime croire qu’elles ont eu une certaine influence sur les chiffres de cette année, et que ça va encore être le cas dans les prochaines années », explique le sergent au téléphone.

Adoptées en avril 2018 par l’ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard, les nouvelles règles du CSR se sont progressivement mises en place en mai et juin derniers. Et parmi les nouvelles mesures, les jeunes étaient particulièrement visés.

Par exemple, les apprentis conducteurs de moto et d’automobile doivent désormais se soumettre à un couvre-feu allant de minuit à 5 h du matin, tandis que les titulaires d’un permis probatoire âgés de 19 ans ou moins ne peuvent transporter qu’un nombre limité de passagers.

« Il y a fort à parier que le nouveau CSR a eu un impact, même si ça ne fait que six mois que les règles sont appliquées », croit aussi la porte-parole de CAA-Québec, Annie Gauthier. Il faudra toutefois mesurer leur impact réel sur plusieurs années encore pour confirmer cette hypothèse, d’après elle.

Si, dans l’ensemble, elle se réjouit de voir la plupart des chiffres en baisse dans ce dernier bilan routier, Annie Gauthier tient à préciser qu’il reste provisoire et ne concerne que le territoire couvert par la SQ, c’est-à-dire un milieu presque essentiellement rural, « alors que nombre d’accidents se déroulent en milieu urbain ».

Trop vite

Quoiqu’en baisse, les collisions mortelles restent majoritairement provoquées par la vitesse excessive des automobilistes. Sur les 235 collisions mortelles survenues en 2018, 30 % — soit 72 — étaient liées à une vitesse trop élevée du véhicule.

La distraction au volant, notamment à cause de l’utilisation d’un téléphone cellulaire, arrive en deuxième place du palmarès des causes probables de collisions mortelles, représentant 11 % des cas. Elle est suivie de peu par la conduite avec des capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux (8 % des cas).

Le port de la ceinture de sécurité, pourtant obligatoire, fait aussi toujours défaut, déplore le sergent Christian Paquin. En 2018, la négligence du port de la ceinture de sécurité a été signalée chez 45 personnes décédées dans des accidents de la route, comparativement à 23 en 2017. Le nombre de constats distribués pour cette infrac-tion a pourtant été sensiblement le même les deux dernières années, d’après la SQ.

« Il faut encore marteler le message, c’est un geste si simple qui peut sauver bien des vies. On va continuer nos efforts pour sensibiliser la population sur le terrain », dit-il.

Le CSR a d’ailleurs sévi en la matière en 2018, augmentant le prix d’une amende lorsque la ceinture n’est pas attachée, variant de 200 à 300 $ depuis mai. Le montant des amendes pour distraction a également augmenté, variant maintenant de 300 à 600 $.

« Ça reste de nouvelles règles, assure Annie Gauthier, de CAA-Québec. Il faut leur donner le temps de faire leurs preuves. »