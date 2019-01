Le sanctuaire du Canadian Tire

Hobby secret ou passion non avouée ? Avec un brin d’autodérision, une petite série qui dévoile les plaisirs coupables de quelques journalistes du Devoir.

J’habite à un jet de pierre de mon sanctuaire. Il n’y a pas de clocher au-dessus de celui-ci par contre. Qu’une grosse feuille d’érable rouge qu’on éclaire la nuit venue. Là où j’aime aller me recueillir, c’est au Canadian Tire.

Dans cette version moderne du magasin général, je trouve une certaine sérénité. Une sérénité totalement paradoxale quant à mes valeurs de réduction des avoirs et de consommation locale. Mais une sérénité quand même. Faut assumer.

Au Canadian Tire, le « moi » de toutes les époques y trouve son compte. Le Philippe enfant peut encore y trouver des jouets clinquants et bruyants — ceux-là mêmes que je déteste aujourd’hui en tant que père. Le Philippe adolescent peut trouver tous types d’équipements sportifs — patins, ballons et autres vélos qui ont presque du bon sens. Le Philippe adulte peut aussi s’acheter un gradateur pour la lumière du salon de la locataire du trois et demi, un matelas gonflable pour la visite et de la litière agglomérante sans parfum pour le rouquin félin.

À bien y penser, je suis peut-être une victime de la pub. Pendant combien de périodes des Fêtes ai-je vu à la télévision les annonces de Canadian Tire avec le lutin Gratteux et ce bon Michel Forget à la moustache réconfortante ? Ça laisse des traces.

La quête de l'escompte



Déjà, petit, quand le Publisac arrivait à la maison, c’est bien sûr le catalogue de l’entreprise qui m’intéressait. Il était — et est encore — rempli de magnifiques cossins en solde. Ça fait rêver, des cossins en solde.

Encore aujourd’hui, la quête de l’escompte titille une corde sensible. De toute façon, qui fait des achats à plein prix chez Canadian Tire ? Tout est toujours en solde tous les trois mois, dirait-on.

Quelque part, je suis encore en quête du plus gros pourcentage de rabais possible. Acheter un poêlon à moins de 73 % de rabais ? No way, José. Notez d’ailleurs que les batteries de cuisine y sont toujours à prix réduit. La scène est classique : junior s’en va en appartement, et ses parents lui achètent à un prix ridicule du stock Lagostina, qu’il traînera ensuite jusqu’à son mariage… avant de s’en acheter des nouveaux en solde chez Canadian Tire. C’est le cercle de la vie. Genre.

Devant les soldes, il faut d’ailleurs développer un certain contrôle des dépenses quand on est dans ma situation. Si je n’écoutais que mon coeur, je serais clairement propriétaire d’une bonne dizaine d’ensembles de ratchets MasterCraft, d’assez de lumières de Noël pour éclairer le Stade ainsi que de mille gogosses T-fal qui permettent de couper rapidement ses ingrédients, mais qui prennent une heure et quart à laver comme du monde.

Et il y a l’argent Canadian Tire, que Mononc’ Serge qualifiait déjà, dès 1998, dans sa chanson La chute du huard de « monnaie la plus stable ». « C’est la devise que préconisent tous les investisseurs », rajoutait-il, à une époque où le dollar canadien périclitait.

Quand même, quel génie que la monnaie frappée à l’effigie d’un vieillard moustachu — il y a décidément quelque chose entre Canadian Tire et la pilosité faciale. Voilà une ristourne colorée et divertissante qui ramène les fidèles dans les murs du divin magasin.

Maintenant, j’accumule les points sur une carte que je présente à la caissière chaque fois que j’achète une ampoule, une pelle ou des p’tits ronds en feutrine à coller en dessous des pattes de chaise pour ne pas égratigner le plancher. « Vous avez 32 sous accumulés, voulez-vous les utiliser ? » Isch, les garder ou les dépenser, là est la question.

Confidence. Récemment, j’ai déverrouillé le dernier tableau du disciple du Canadian Tire : je m’y suis acheté des pneus d’hiver. C’est un peu là le Saint-Graal de ce magasin, la raison d’être première du commerce à la raison sociale pneumatique. J’étais gonflé d’une fierté sans nom.

Et devinez quoi ? Les pneus étaient en solde.