Plus de 175 000 personnes aux festivités du Nouvel An dans le Vieux-Montréal

Plus de 175 000 personnes ont assisté aux activités du Nouvel An dans le Vieux-Montréal et le Vieux-Port, lundi soir, selon l'organisme responsable d'organiser les fêtes de fin d'année.



Dans un communiqué publié mardi, Montréal en Fêtes se dit ravie d'avoir pu rassembler autant de spectateurs devant la scène extérieure du quai Jacques-Cartier «pour accueillir 2019 en grand».



Hubert Lenoir, Émile Bilodeau, Roxane Bruneau, Lydia Képinski, Andréanne A. Malette et Afrikana Soul Sister ont offert une performance, tandis que l'humoriste Neev a animé la soirée.



Le passage à 2019 a aussi été souligné avec un feu d'artifice et l'illumination du pont Jacques-Cartier durant les quinze premières minutes de la nouvelle année.



Au cours des derniers jours, la place Jacques-Cartier s'était transformée en «place nordique» où l'on retrouvait notamment des feux de foyer extérieurs et diverses performances artistiques.



Les prochaines célébrations se dérouleront du 19 au 31 décembre 2019.