Société: nos cinq articles les plus lus de 2018

Un système de santé en détresse, le rappel de médicaments à base de valsartan, ou encore les dénonciations d'inconduite sexuelle... l'année 2018 a été riche en débats de société.

Une enquête du Bureau du coroner a été ouverte à la suite du décès d'une infirmière de Laval sur son lieu de travail. Ce décès a fait ressurgir l'épuisement et la détresse ressentis par le personnel du réseau de la santé au Québec.Dans notre section «Sur la route» , nous nous sommes intéressés au montant que dépensait chaque année un automobiliste pour sa voiture. Selon un sondage mené par l’Association canadienne des automobilistes (CAA), près de 70 % des Canadiens ne savent pas combien d’argent ils consacrent annuellement à ce poste budgétaire. Essence, frais d’immatriculation et d’assurance, changements de pneus, entretien annuel et autres imprévus font grimper la facture à environ 10 000$ par année.Au cours de l'été, le rappel mondial de médicaments à base de valsartan a beaucoup fait jaser. Ce rappel est dû à une substance retrouvée dans la composition des médicaments, le N-nitrosodiméthylamine (NDMA), une substance classée comme cancérogène probable par l’Organisation mondiale de la santé. Destiné aux patients cardiaques, ce médicament a été prescrit à plus de quatre millions de Canadiens en 2017.Selon une étude sur la coercition sexuelle au féminin, réalisée par Geneviève Parent, professeure au Département de psychoéducation et de psychologie à l’Université du Québec en Outaouais, un peu plus de 40 % des femmes québécoises auraient déjà essayé de contraindre un homme à avoir des relations sexuelles contre son gré. Des résultats obtenus à la suite de questions très larges, et donc à nuancer, a expliqué l'auteur.Des clous, des feux, de vieux pneus, des tuyaux en plastique ou encore une vieille baignoire: voici des terrains de jeux nouveau genre où la prise de risque et de saines éraflures font partie de la vie des tout-petits. L'objectif ici est de lutter contre la sédentarité et l’obsession numérique. Parents hélicoptères, s’abstenir!