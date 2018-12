Résultats en RDC

Les Congolais devraient avoir une meilleure idée aujourd’hui de qui dirigera leur pays dans les prochaines années. Ils étaient plus de 38,5 millions d’électeurs appelés aux urnes hier pour désigner le successeur du président Joseph Kabila, après deux ans d’attente et trois reports d’élections. Parmi les dix-sept candidats, trois se démarquaient du lot : le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadary, et deux opposants, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Les résultats provisoires doivent être dévoilés au plus tard le 6 janvier.