Ouvert ou fermé en cette semaine du jour de l'An?

Au ralenti dans les commerces et les marchés

Le 31 décembre, la plupart des commerces de détail fermeront leurs portes à 17 h, mais les dépanneurs, les épiceries (petite et grande surfaces), les pharmacies et les restaurants pourront continuer de faire des affaires en soirée s’ils le désirent. Les succursales SAQ Express fermeront leurs portes à 19 h. Les succursales de la SQDC ne seront pas affectées par les horaires des Fêtes, ayant consigné leurs heures d'ouverture du jeudi au dimanche à cause d'enjeux d'approvisionnement.

La quasi-totalité des commerces seront fermés le lendemain, jour de l'An — à l’exception des dépanneurs, des petites épiceries, de certaines pharmacies et de certains restaurants.

La plupart des magasins rouvriront ensuite leurs portes à 13 h, le 2 janvier. Les marchés publics, les banques, les caisses et les bureaux de poste demeureront fermés, comme la veille. Il n’y aura pas non plus de livraison de courrier.