Des baigneurs à la piscine du parc Laurier durant une période de canicule à Montréal. J’aime avant tout l’esthétique de cette image, la texture des peaux bronzées, la force du soleil qui noie les couleurs vives et transperce la photo, mais aussi la composition avec ce fort triangle central. Aujourd’hui, au coeur de l’hiver, on se rappellera la chaleur de l’été qui vient de passer, on se rappellera aussi qu’on vit dans une région d’extrêmes météorologiques et dans une période de changements climatiques. C’est aussi une photo qui représente un moment de détente en commun, une image des vacances, un peu hors du temps.

Valérian Mazataud Le Devoir