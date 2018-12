Quoi retenir de la fin de semaine?

Fractures entourant le mur frontalier aux États-Unis

Alors que les États-Unis sont plongés dans une impasse budgétaire autour du financement d’un mur à la frontière du Mexique, Donald Trump a montré du doigt les démocrates samedi en leur attribuant la mort de Jakelin Caal et Felipe Gomez, deux enfants guatémaltèques décédés alors qu’ils se trouvaient en détention.

La construction du mur, centrale au bras de fer entre le président et le Congrès, devrait toutefois être nuancée, si on se fie au secrétaire général sortant de la Maison-Blanche. Dans un entretien avec le Los Angeles Times publié dimanche, John Kelly a avancé que Washington entend plutôt mettre sur pieds des mesures renforcées de sécurité au sens large, ayant abandonné depuis bien longtemps l’idée de construire un mur « solide et concret » à la frontière.