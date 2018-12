Cocktail météo

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Les piétons et les automobilistes ont dû faire preuve de prudence et parfois d’agilité, vendredi, un peu partout au Québec. Montréal, l’Estrie, la Montérégie et le Centre-du-Québec ont eu droit à une averse de pluie verglaçante en matinée, suivie d’une pluie qui n’a amélioré en rien la situation. Dans les régions de la Mauricie, de Québec, de Charlevoix et du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’épisode de pluie verglaçante avait été précédé d’une chute de plusieurs centimètres de neige et devait se poursuivre jusque dans la nuit de vendredi à samedi. D’après Environnement Canada, le froid devrait s’installer dès samedi matin et le soleil sera présent jusqu’à lundi.