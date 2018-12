4 Les habits du premier ministre Trudeau | Au moment des bilans de l’année, le premier ministre Justin Trudeau a confié que son plus grand regret de 2018 était son voyage en Inde. Indeed ! comme on dit par ici et par là. Le périple de février a tourné au fiasco pour deux raisons : l’une profonde, liée à la présence d’un ancien extrémiste sikh lors d’une fête officielle canadienne ; l’autre symbolique et superficielle, en raison des nombreux costumes traditionnels enfilés par le premier ministre, sa femme et leurs enfants tout au long de la visite. Un comité parlementaire vient de publier un rapport fortement caviardé pour les médias, où il est recommandé de mieux filtrer les invités aux réceptions officielles. D’innombrables commentateurs et caricaturistes s’étaient déjà chargés de ridiculiser l’appropriation culturelle vestimentaire et gestuelle de la première famille du pays du multiculturalisme. Garnotte