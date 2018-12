Neige et verglas perturbent la circulation routière un peu partout au Québec

Les conditions routières se sont détériorées vendredi dans plusieurs régions du Québec, en raison de la neige et de la pluie verglaçante.

Les autoroutes 20 et 40, entre Montréal et Québec, sont enneigées et la visibilité est réduite dans plusieurs secteurs.

Dans la grande région de Montréal, la pluie verglaçante a rendu la chaussée glissante par endroits. La situation est identique en Estrie, en Montérégie, en Mauricie, et dans certains secteurs de l’Outaouais et des Laurentides.

Dans la région de Québec et dans Charlevoix, la neige complique la vie des automobilistes. L’autoroute 20 et la route 132, sur la rive sud de Québec jusqu’à Montmagny, sont enneigées.

Selon Environnement Canada, la pluie verglaçante devrait surtout s’abattre sur Charlevoix et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Un épisode de 12 heures de verglas est prévu, selon la météorologue Marie-Ève Giguère.

Le personnel de Transports Québec est à pied d’oeuvre pour l’épandage d’abrasif.

De son côté, l’organisme Nez rouge suit la situation de près. Si les routes sont trop dangereuses vers l’heure du souper, des services pourraient être perturbés ou annulés en soirée dans certaines régions. Pour l’instant, l’opération se poursuit comme prévu.

Partout dans la province, les précipitations devraient prendre fin dans la nuit de vendredi à samedi.