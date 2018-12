2 Robert Lepage et Betty Bonifassi | Cette photo a été prise bien avant que la controverse entourant «SLAV» n’éclate. Mais elle illustre à merveille l’unité dont on fait preuve Robert Lepage et Betty Bonifassi lorsque tout s’est effondré ; les accusations d’appropriation culturelle menant à l’annulation des représentations du spectacle. « Ils sont assis sur un banc de piano, mais on a l’impression qu’ils flottent », souligne Marie-France Coallier. Blottis l’un contre l’autre, les deux créateurs s’enlacent, dans une symbiose réconfortante, le regard franc, prêts à faire face à une tempête qui est sur le point d’éclater. Marie-France Coallier Le Devoir