Ouverture de la pêche au poulamon de l’Atlantique en Mauricie

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Sainte-Anne-de-la-Pérade — La populaire pêche au poulamon de l’Atlantique, connue sous le nom de pêche aux petits poissons des chenaux, a débuté comme prévu mercredi sur la surface de la rivière Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-Pérade, en Mauricie. Le type de pêche sur glace pratiqué sur la rivière Sainte-Anne depuis plus de 80 ans est unique au monde, selon l’organisme Tourisme Mauricie. Plus de 500 chalets de pêche, dont la capacité d’accueil varie de 4 à 35 personnes, sont aménagés sur la rivière fréquentée chaque année par quelque 500 millions de poulamons de l’Atlantique, du début de décembre jusqu’à la mi-février. Environ un million de petits poissons des chenaux sont pêchés par les occupants des chalets de pêche qui sont meublés et équipés de poêles à bois et d’alimentation électrique. Les retombées économiques de la pêche au poulamon de l’Atlantique sont évaluées à environ 6 millions de dollars pour la région de la Mauricie.