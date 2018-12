Ouvert ou fermé en cette semaine de Noël?

Au ralenti dans les commerces et les marchés

Le 24 décembre, la plupart des commerces de détail fermeront leurs portes à 17 h, mais les dépanneurs, les épiceries (petite et grande surfaces), les pharmacies et les restaurants pourront continuer de faire des affaires en soirée s’ils le désirent. Les succursales SAQ Express fermeront leurs portes à 19 h. Les succursales de la SQDC ne seront pas affectées par les horaires des Fêtes, ayant consigné leurs heures d'ouverture du jeudi au dimanche à cause d'enjeux d'approvisionnement.

La quasi-totalité des commerces seront fermés le lendemain, jour de Noël — à l’exception des dépanneurs, des petites épiceries, de certaines pharmacies et de certains restaurants.

Les magasins rouvriront ensuite leurs portes à 13 h, le 26 décembre, pour les traditionnels soldes d’après-Noël. Les marchés publics, les banques, les caisses et les bureaux de poste demeureront fermés, comme la veille. Il n’y aura pas non plus de livraison de courrier.

Enfin, le 27 décembre marquera un certain retour à la normale dans les commerces… jusqu’à ce que commence le congé du Nouvel An.

Idem dans les services publics

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Les collectes municipales (déchets, recyclage et résidus alimentaires) du 25 décembre n’auront pas lieu. Certaines seront annulées, d’autres seront reportées. À Montréal, les écocentres seront fermés du 23 décembre au 2 janvier inclusivement.

Pour y voir plus clair, vérifiez sur le site Info-collectes de votre municipalité (Montréal , Québec, Laval, Longueuil, Gatineau, Sherbrooke, etc.).

À Montréal, la cour municipale est fermée dès le 24 décembre. Elle ne rouvrira que le 2 janvier. Les bureaux municipaux sont aussi fermés dès le 22 décembre. Ils seront toutefois ouverts les 27 et 28 décembre, avant de fermer de nouveau pour le Nouvel An.

Les bureaux gouvernementaux fédéraux, comme les bureaux de passeport, seront fermés les 25 et 26 décembre. De leur côté, les bureaux provinciaux, y compris les centres de services de Loto-Québec et de la SAAQ, seront fermés du 24 au 26 décembre.

Des sorties en famille ?

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

La plupart des installations sportives (arénas, piscines et pataugeoires, centres sportifs) et culturelles (bibliothèques, maisons de la culture) seront fermées la veille et le jour de Noël. Mais il est recommandé de vérifier cette information auprès de votre arrondissement ou de votre municipalité, car l’ouverture de ces lieux varie beaucoup d’un endroit à l’autre.

Tous les établissements d’Espace pour la vie (Biodôme, Insectarium, Planétarium et Jardin botanique) seront d’ailleurs fermés les 24 et 25 décembre. Idem pour le Musée national des beaux-arts de Québec et le Musée des beaux-arts de Montréal. La plupart des autres musées, comme le MAC ou le Musée McCord, ne seront fermés que le jour de Noël.

Soyez prévoyants dans vos transports

Photo: Catherine Legault Le Devoir

Vous travaillez ou voyagez cette semaine ? Si vous utilisez le réseau de la Société de transport de Montréal (STM), prévoyez un peu plus de temps, car la fréquence des passages des voitures de métro et des autobus sera réduite.

À la Société de transport de Laval (STL) , l’horaire du samedi sera en vigueur les 24 et 26 décembre. Le jour de Noël, un service du dimanche réduit sera offert aux usagers. C’est aussi le service du dimanche qui sera offert le 25 décembre par le Réseau de transport de Longueuil (RTL).

À Québec, le Réseau de transport de la capitale (RTC) offrira le service du dimanche le 25 décembre, et le service du samedi (sans Couche-Tard) les 24 et 26 décembre.

À Gatineau, la Société de transport de l’Outaouais (STO) roulera selon l’horaire du dimanche, le jour du 25 décembre. Le service sera d’ailleurs gratuit ce jour-là. Le service du samedi sera offert le lendemain de Noël.

À Sherbrooke, la STS fournira son service du samedi — gratuitement — jusqu’à 19 h la veille de Noël. Le transport en commun reprendra seulement le 26 décembre, selon l’horaire du dimanche.

Attention aux contraventions ! Les stationnements devant parcomètre restent payants en tout temps à Montréal. À Québec, le jour de Noël, le stationnement sera gratuit partout, sauf dans la rue de la Maréchaussée.

Sur ce, joyeuses Fêtes !