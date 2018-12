Quoi surveiller aujourd’hui et demain?

Des résultats électoraux à Noël

Les résultats du deuxième tour de l’élection présidentielle malgache seront dévoilés « autour de Noël ». Après le dépouillement de plus de 4 millions de votes, la Commission électorale (Ceni) a annoncé dimanche que l’ancien chef de l’État Andry Rajoelina récoltait 55,08 % des voix et que l’ancien président Marc Ravalomanana recueillait 44,92 % des suffrages. Les deux hommes s’étaient affrontés lors de la crise politique qui avait ébranlé le pays en 2009.

Déjà, Marc Ravalomanana a lancé : « Je prends la terre et le ciel à témoins : les résultats annoncés par la Ceni ne sont pas fiables. » Son vis-à-vis s’est montré autrement plus confiant : « Je suis persuadé de remporter une victoire, mais on va attendre les résultats officiels. »

En raison de ce duel qui a pris une tournure fort acrimonieuse, plusieurs craignent que des violences éclatent au moment du dévoilement des résultats finaux.