Immense incendie de pneus usagés à Beauceville

Un immense brasier a enflammé, dans la nuit de samedi à dimanche, des amas de pneus usagés stockés sur le terrain de l’entreprise Royal Mat à Beauceville, enveloppant la ville d’un panache de fumée et semant des inquiétudes quant à la qualité de l’air.

En quelques heures, plus de 3000 mètres cubes de pneus sont partis en fumée, a révélé le directeur général de la municipalité, Félix Nunez.

Urgence-Environnement et le laboratoire mobile TAGA, spécialisé en analyse de gaz atmosphériques, ont été dépêchés sur les lieux pour réaliser des analyses toxicologiques. Dimanche midi, la Direction de santé publique de la région de Chaudière-Appalaches dissipait les craintes en annonçant que la qualité de l’air ne représentait « aucun danger pour la santé ». Les autorités municipales ont tout de même conseillé aux citoyens d’éteindre leurs systèmes de ventilation, comparant le niveau de contaminants à celui d’un épisode de smog dans une grande ville.

L’incendie a pris naissance vers 22 h 30 dans un îlot de pneus pour ensuite se répandre à un deuxième îlot. Quelque 80 pompiers provenant de neuf municipalités ont combattu les flammes toute la nuit, notamment en répandant du gravier et du sable sur le brasier pour l’étouffer. L’incendie a été maîtrisé en avant-midi dimanche.

Des doutes quant à la possibilité qu’un geste criminel soit à l’origine du désastre ont mené la Sûreté du Québec à ouvrir une enquête. « Des pneus, ça ne prend pas en feu aussi facilement, surtout en hiver », a relevé Félix Nunez.

Une habituée des incendies

L’incendie de la fin de semaine est le plus important de l’histoire de l’entreprise, installée à Beauceville depuis 1983, mais il est loin d’être le premier. Les pompiers se déplacent sur le terrain de Royal Mat de deux à trois fois par année. Selon Félix Nunez, la situation s’est améliorée ces derniers temps, après que des murs coupe-feu ont été installés entre les îlots de pneus.

« Le problème, c’est qu’en hiver et à la fin de l’automne, ils récupèrent beaucoup de pneus par Recyc-Québec et ils ont de la difficulté à le gérer, a précisé M. Nunez. Ça fait en sorte que les îlots communiquent et le feu se répand entre les îlots. »

L’entreprise Royal Mat — qui recycle des pneus pour les transformer, entre autres, en tapis de caoutchouc — détient un contrat avec Recyc-Québec dans le cadre de son programme de traitement de pneus usagés. Ce contrat spécifie que Royal Mat doit recevoir au moins 24 500 tonnes de pneus par année. Mais selon Recyc-Québec, seules 20 100 tonnes de pneus ont été acheminées dans les installations de Royal Mat cette année.

Dans un échange par courriel avec Le Devoir, Brigitte Geoffroy, porte-parole pour Recyc-Québec, précise que l’entreprise a ralenti ses activités de traitement des pneus l’été dernier en raison de bris survenus à un déchiqueteur et à une presse principale. « Constatant des accumulations élevées de pneus sur le terrain de Royal Mat lors de visites de son inspecteur en septembre et en octobre 2018, Recyc-Québec a demandé que soit réduit le nombre de pneus acheminés vers ce site », poursuit-elle.

Par ailleurs, Royal Mat entrepose également des pneus de camions sur son terrain, dans le cadre d’un contrat qui n’est pas lié à Recyc-Québec. On ne sait pas si l’incendie a pris naissance dans ces pneus de camions ou dans ceux provenant du programme de Recyc-Québec.

Le 8 mai dernier, un avis de non-conformité a été envoyé à l’entreprise en raison du non-respect des règles d’entreposage prévues dans son certificat d’autorisation. Une amende de 2500 $ lui a été acheminée le 21 juin dernier. Selon Frédéric Fournier, porte-parole d’Urgence-Environnement, l’entreprise entreposait des pneus à l’extérieur des aires autorisées et dans la bande riveraine.

Le 10 septembre, une inspection de suivi a été effectuée pour s’assurer de la conformité des installations. « Des validations sont en cours à ce sujet », mentionne Frédéric Fournier dans un courriel transmis au Devoir.

Le 30 novembre dernier, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, tirait la sonnette d’alarme quant aux lacunes observées dans la gestion des pneus hors d’usage par Recyc-Québec. En point de presse, Mme Leclerc avait entre autres déclaré que « Recyc-Québec n’a pas mis en place de mécanismes de surveillance adéquats qui lui permettent d’obtenir l’assurance raisonnable que les pneus hors d’usage sont traités et entreposés de façon sécuritaire ».