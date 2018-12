Quoi retenir de la fin de semaine?

Tsunami meurtrier en Indonésie

Un tsunami, provoqué par l’éruption du volcan Anak Krakatoa et une marée montante anormale, a fait au moins 220 morts, plus de 800 blessés et 28 disparus en Indonésie. La vague qui a déferlé samedi soir a laissé de nombreux bâtiments détruits sur son passage et des arbres déracinés. La rareté de la catastrophe naturelle a créé des malentendus dans les communications aux habitants sur les risques encourus.