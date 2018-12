Produits comestibles à base de cannabis: légaux, mais dangereux

Le Centre antipoison du Québec voit d’un bon oeil le cadre restrictif proposé par Ottawa pour la commercialisation à venir l’automne prochain des produits comestibles à base de cannabis. Mais l’organisme appelle malgré tout à la mise en place de programmes spécifiques afin de protéger les consommateurs des risques que ce nouveau marché pourrait faire peser sur eux et sur leur famille.

« Les lois, c’est bien, mais ce n’est jamais suffisant », a indiqué vendredi au Devoir Maude St-Onge, directrice médicale du Centre antipoison du Québec, une instance publique sur la première ligne face aux cas d’intoxications que l’arrivée sur le marché de ces produits comestibles pourrait faire augmenter.

« Cela doit aussi être accompagné d’une éducation du public afin de le sensibiliser à l’importance de considérer dans une maison ces produits comme des médicaments et les mettre à l’abri de la même façon. »

Octobre 2019

Jeudi, Santé Canada a déposé le cadre réglementaire qu’il souhaite imposer à la commercialisation légale du cannabis comestible prévu en octobre prochain. Les grandes lignes sont soumises à la consultation du public et de l’industrie pour les 60 prochains jours.

En substance, Ottawa souhaite ouvrir la porte, dès octobre 2019, aux boissons, friandises, biscuits à base de cannabis, mais aussi à des produits cosmétiques, comme des onguents, contenant de la marijuana. Cette deuxième phase de légalisation avait été annoncée au début de processus de légalisation du cannabis au pays.

Cette nouvelle réglementation impose un certain nombre de restrictions pour éviter de rendre ces produits attrayants pour les enfants, mais aussi pour limiter la teneur en tétrahydrocannabinol (THC), la substance psychotrope active du cannabis.

Il ne sera pas possible d’utiliser de colorants ni d’emballages attrayants pour les enfants. Les ingrédients comme la nicotine, qui pourrait encourager la consommation, sont également exclus. Ces « comestibles » ne devront, en outre, pas contenir plus de 10 milligrammes de THC par unité et par emballage et devront répondre à des règles d’étiquetage strictes afin de bien renseigner les consommateurs sur la nature psychotrope de la substance qu’ils contiennent.

Intoxications

Le marché du cannabis comestible devrait exposer les consommateurs à une gamme variée et presque infinie de produits.

Au Colorado, où ce type de produits est légal depuis 2014, ces produits ont toutefois induit une augmentation des cas d’intoxication chez les adultes comme chez les enfants. Le caractère attrayant de certains produits explique en partie cette hausse.

Autre raison : le cannabis ingéré plutôt qu’inhalé produit son effet dans l’organisme à retardement. La méconnaissance chez l’adulte de ce mécanisme l’expose à un risque accru de surconsommation, et donc d’intoxication. L’État a depuis resserré les cadres autour de ces produits pour résoudre les problèmes de santé publique qu’ils étaient en train de faire naître.

« Il faut que le mode de consommation de ces produits soit sécuritaire, dit Mme St-Onge, tout comme leur entreposage. Pour un enfant, du chocolat reste attrayant, même s’il se trouve dans un emballage qui n’est pas beau. »

C’est le 17 octobre prochain que le cannabis comestible va être légal au Canada. Cette légalisation va ouvrir un nouveau marché estimé à plusieurs milliards de dollars, d’un océan à l’autre.