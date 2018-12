Le CRTC fait appel aux fournisseurs pour réduire les appels non sollicités

Ottawa —L’organisme fédéral de réglementation de l’industrie de la téléphonie canadienne annonce qu’il accorde un délai d’un an aux fournisseurs de services pour mettre en oeuvre une nouvelle mesure destinée à réduire le nombre d’appels non sollicités par les consommateurs. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) affirme que d’ici le 19 décembre 2019, les fournisseurs de services de communication devront être en mesure de bloquer les numéros qui sont manifestement illégitimes. Il s’agit de la plus récente tentative du CRTC pour s’attaquer au problème récurrent des appels indésirables. L’industrie craint toutefois que certaines communications légitimes puissent être bloquées par inadvertance.