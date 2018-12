Un Brexit sans accord, le plan

Si le Brexit devait se faire sans accord avec l’Union européenne, il faut un plan. Voilà ce que présentera aujourd’hui la Commission européenne à Bruxelles au lendemain d’un exercice semblable effectué par le gouvernement britannique, qui ne se prépare pas moins à une telle issue.

Londres a annoncé hier qu’il allouerait deux milliards de livres à 26 ministères et départements pour les préparatifs en vue d’un potentiel Brexit sans accord (« no deal »). Rappelons que le temps presse effectivement : il ne reste plus qu’une centaine de jours avant le jour J, le 29 mars 2019.