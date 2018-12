Chute du nombre de demandeurs d’asile entrés de façon irrégulière

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

Ottawa — Le nombre de demandeurs d’asile entrés au Canada de façon irrégulière a chuté en novembre, pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d’un an. Les données fédérales récemment publiées montrent que 1019 migrants en situation irrégulière ont été appréhendés le mois dernier par la Gendarmerie royale du Canada à leur arrivée au pays entre deux postes frontaliers officiels. C’est le nombre mensuel le plus bas depuis juin 2017. L’afflux de migrants irréguliers au cours des deux dernières années a entraîné un arriéré de demandes d’asile à la Commission de l’ immigration et du statut de réfugié. Les délais d’attente atteignent maintenant près de deux ans avant que les demandes soient seulement entendues.