Nouvelle réglementation

Promise par les libéraux depuis un bail, la charte des voyageurs devrait enfin voir le jour. Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, sera à l’aéroport international d’Ottawa en matinée pour donner plus de détails sur ce dossier. Il aura fallu une année de débat au Sénat et plusieurs mois de consultations à travers tout le pays pour en arriver à une charte visant à protéger les passagers aériens, trop souvent aux prises avec des retards et des annulations de vols, des pertes de bagages ou des problèmes d’embarquement.