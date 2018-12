Quoi retenir de la fin de semaine?

Manifestation contre le pacte sur les migrations à Bruxelles

Policiers et manifestants se sont affrontés dimanche lors d’une manifestation à Bruxelles, en plein coeur du quartier des institutions européennes. Un collectif d’organisations d’extrême droite y avait organisé un rassemblement pour dénoncer le pacte mondial sur les migrations. Les forces policières ont évalué à 5500 le nombre de participants. Des slogans tels que « Notre peuple d’abord » et « Nous en avons marre, frontières fermées » ont été aperçus sur des pancartes, en plus d’appels à la démission du premier ministre belge, Charles Michel.

D’abord plutôt calme, le rassemblement a dégénéré lorsque manifestants et policiers ont échangé projectiles contre gaz lacrymogènes et lances à l’eau.

Les détracteurs du pacte de l’ONU sur les migrations, adopté lundi par plus de 150 pays (dont la Belgique) à Marrakech, lui reprochent d’encourager un flux migratoire incontrôlé. Le pacte, non contraignant, recense des principes, comme la défense des droits de l’homme et des enfants ou l’intégration des migrants, et prône l’interdiction des détentions arbitraires.