Les photos de la semaine du 9 décembre

8 New York (États-Unis), 12 décembre 2018 | L’ex-avocat du président américain Donald Trump a été condamné à trois ans de prison et à une amende de 100 000 $ mercredi. Dernière prise de l’enquête du procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur une possible collusion entre l’entourage de M. Trump et la Russie, Michael Cohen a reconnu avoir organisé un paiement de 280 000 $ pour acheter le silence de deux femmes, Stormy Daniels et Karen McDougal, qui menaçaient de dévoiler leur liaison avec l’homme le plus puissant du monde lors de la campagne présidentielle de 2016. Il a aussi avoué avoir minimisé devant le Congrès les liens entre le président et Moscou. M. Trump a déclaré jeudi n’avoir « jamais demandé » à son ex-avocat d’enfreindre la loi. M. Cohen a pourtant assuré au juge qu’il croyait que c’était son « devoir » de couvrir les « sales coups » du président. Corey Sipkin Agence France-Presse