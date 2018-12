L’enclave en répression

La répression tombe encore sur le mouvement des parapluies. Le verdict est attendu à Hong-Kong dans le procès des leaders des manifestations prodémocratie, opposées au gouvernement autoritaire chinois, qui ont ébranlé l’ancienne enclave britannique en 2014.

La protestation lancée par deux universitaires (Chan Kin-man et Benny Tai) et un pasteur (Chu Yiu-ming) avait duré 79 jours. Le trio, jugé depuis la mi-novembre, risque sept ans de prison. Six autres prévenus (députés et étudiants) sont aussi accusés de « complot en vue de commettre des troubles à l’ordre public ».