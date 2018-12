Frédérick Gaudreau veut façonner une « UPAC 2.0. »

Le commissaire intérimaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau, a refusé net de faire jeudi le point sur l’état d’avancement de l’enquête « Mâchurer ».

À ses yeux, son prédécesseur Robert Lafrenière a commis une imprudence en indiquant, il y a un an, que « 300 témoins et plus » avaient été rencontrés dans le cadre de l’enquête visant notamment l’ex-premier ministre Jean Charest et l’ex-collecteur de fonds Marc Bibeau. « On dit aux gens : soyez patients, ça va être payant », avait notamment lancé M. Lafrenière à des médias.

M. Gaudreau, qui a été propulsé à la tête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) il y a quelques semaines, a dit jeudi juger « important » de « recadrer les réponses [que l’état-major] peut offrir ». « Commenter une enquête en cours pourrait mettre à risque l’enquête en cours en tant que tel. Et, essentiellement, de dire qu’on a rencontré 100, 200 ou 300 témoins, ça peut malheureusement avoir des effets négatifs et néfastes sur la poursuite de l’enquête », a-t-il déclaré dans une conférence de presse.

Il a beau être chargé de l’intérim, Frédérick Gaudreau a dit jeudi s’être attelé à façonner une « UPAC 2.0. » en revoyant un certain nombre des pratiques du corps de police.

Parmi elles, toute enquête au sujet d’une fuite de renseignements détenus par l’UPAC sera dorénavant confiée à un autre corps de police ou une ou « entité externe ». C’est « très important », selon lui. « On n’enquêtera pas sur nos propres policiers. On va aller s’informer auprès de partenaires, puis auprès du ministère pour confier l’enquête à une autre entité », a affirmé M. Gaudreau. « Pour moi, c’est une question de transparence. C’est une question d’indépendance. C’est une question de crédibilité, également », a-t-il poursuivi.

Le commissaire par intérim a aussi admis que la « mauvaise presse » subie par l’UPAC nuit aux efforts de recrutement du corps de police. « C’est un défi. »

M. Gaudreau s’est soumis à l’obligation prévue à la Loi concernant la lutte contre la corruption de « procède [r] publiquement à [la] présentation dans la capitale nationale » du Rapport annuel de gestion de l’UPAC, et ce, « dans les 15 jours suivant le dépôt de ce rapport devant l’Assemblée nationale ».

D’autres détails suivront.