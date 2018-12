Dans le rétroviseur

Quinze ans déjà. C’est le 13 décembre 2003 qu’était retrouvé et arrêté Saddam Hussein dans une cache souterraine de Tikrit. Il s’y terrait avec une mallette remplie de dollars et deux kalachnikovs.

Après les attentats du 11 Septembre, fomentés en Afghanistan, Washington avait poursuivi de son humeur guerrière le régime dictatorial installé en Irak depuis plus de trois décennies. Les va-t-en-guerre faisaient valoir deux arguments qui se révéleront infondés et manipulateurs : l’existence d’armes de destruction massive et des liens irakiens avec Oussama Ben Laden, chef du réseau al-Qaïda. Saddam Hussein a été pendu le 30 décembre 2006.