Enchères Marx et laser

Deux ventes aux enchères atypiques se déroulent à peu près en même temps à deux bouts du monde.

À Paris, un lot comprenant 23 lettres manuscrites et le contrat d’édition du premier tirage en français du Capital de Karl Marx est mis en vente pour la première fois. Les lettres, datant du XIXe siècle, montrent que Marx, insatisfait de la traduction de son ouvrage, a lui-même revu et corrigé le truchement du premier chapitre. Le contrat à lui seul est évalué à plus de 30 000 $.

À Los Angeles, une vente attendue comprend environ 25 objets provenant de l’univers de La guerre des étoiles, dont un sabre laser utilisé par le personnage de Luke Skywalker dans la trilogie originale. Le tube de métal ouvragé est évalué à plus de 250 000 $.