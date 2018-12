Un plan pour éliminer la tuberculose chez les Inuits

OTTAWA — L’organisation nationale inuite et le gouvernement fédéral ont annoncé lundi un plan visant à éliminer la tuberculose des communautés inuites de l’Arctique d’ici 2030, comme l’avaient promis les libéraux. En 2016, les taux de tuberculose dans le Nord étaient jusqu’à 300 fois plus élevés que dans le Sud. La nouvelle approche axée sur la prévention pourrait prévoir notamment le dépistage de masse de la tuberculose dans certaines communautés inuites. Le plan prévoit aussi de s’attaquer à certaines des causes sociales de la maladie, telles que la pauvreté. Ottawa a réservé dans le dernier budget environ 28 millions sur cinq ans à cet effort de santé publique.