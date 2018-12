Le contre-la-montre de Theresa May

C’est la dernière journée du contre-la-montre de Theresa May. Depuis deux semaines, la première ministre britannique essaie tant bien que mal de convaincre les députés britanniques d’appuyer l’accord sur le Brexit.

Le vote historique aura lieu mardi aux Communes… mais plusieurs experts craignent que les appuis soient insuffisants. Et on ne sait pas trop ce qu’un vote contre le projet d’accord pourrait signifier. Dimanche, Theresa May a prévenu qu’un rejet de l’accord ferait courir le « risque très réel » d’un maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne. Mais d’un autre côté, Bruxelles pourrait être tentée de faire plus de concessions aux Britanniques pour éviter un Brexit sans accord.

Les enjeux sont grands et le pari risqué… les députés britanniques tiendront le monde en haleine jusqu’à la toute dernière minute.