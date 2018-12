Un néonazi américain reconnu coupable de meurtre

Charlottesville, Va. — L’homme qui avait précipité sa voiture dans une foule de contre-manifestants lors du rassemblement nationaliste blanc de Charlottesville a été reconnu vendredi coupable de meurtre au premier degré. Un jury d’État a rejeté l’argument voulant que James Alex Fields ait agi en légitime défense lors du rassemblement « Unite the Right » du 12 août 2017. Les jurés l’ont également reconnu coupable de délit de fuite et voie de fait. Heather Heyer, une assistance juridique et militante pour les droits civiques âgée de 32 ans, a perdu la vie et plus d’une trentaine de personnes ont été blessées. La manifestation d’extrême droite avait notamment pour but de dénoncer le projet de retrait d’une statue du général confédéré Robert E. Lee.