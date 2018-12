Quoi surveiller cette fin de semaine?

Africa Museum

Alors que la France commence à restituer à ses anciennes colonies des oeuvres d’art africain, la Belgique inaugure officiellement ce week-end l’Africa Museum consacré aux trésors en provenance du Congo, du Rwanda et du Burundi. L’établissement de la ville de Tervuren est né d’une transformation profonde du Musée royal de l’Afrique centrale. Le défunt concentré de propagande raciste comprenait à son ouverture, en 1897, un tristement célèbre « zoo humain » exhibant 200 Congolais.



Le directeur du musée revu et corrigé, Guido Gryseels, en a parlé à la RTBF comme d’« un nouveau cadre physique mais aussi mental ». Les expositions veulent dorénavant poser un regard critique sur la colonisation, décrite comme « un système basé sur l’oppression militaire, un gouvernement raciste, une entreprise capitaliste fondée sur l’exploitation des ressources naturelles et humaines ».



L’Africa Museum se dit aussi prêt à engager une réflexion sur la restitution des oeuvres aux pays africains. Le directeur se dit d’accord pour lancer un inventaire précis de leur provenance et de leur mode d’acquisition.