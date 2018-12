Une famille de réfugiés devra quitter le pays après neuf ans d’attente

Après neuf ans d’attente, le sort d’une famille originaire du Moyen-Orient qui vit au Québec est finalement fixé : sa demande d’asile vient d’être refusée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR).

Le commissaire chargé du dossier a jugé dans une décision rendue mardi que la famille de cinq ne se trouverait plus en danger si elle retournait dans son pays d’origine.

« C’était difficile de faire la démonstration que leur vie était toujours en danger neuf ans plus tard », déplore au bout du fil l’avocat représentant la famille, Stéphane Handfield.

Avant le mois d’août dernier, la famille n’avait jamais eu la chance de plaider sa cause devant la CISR en raison de nombreux cafouillages du système. À maintes reprises et sur plusieurs années, ladite audience a été reportée parce qu’aucun interprète n’avait été assigné ou que celui-ci n’avait pas d’accréditation.

Leur dossier s’est retrouvé le mois dernier entre les mains d’un commissaire de la CISR qui a pris la requête en délibéré au terme d’une deuxième journée d’audience. La première n’avait pas suffi à rendre une décision.

« Ils ont été pénalisés par le système parce qu’ils n’ont jamais été entendus dans des délais raisonnables, soutient Me Handfield. Je le dis et je le répète : le règlement sur l’immigration prévoyait, en vertu de la nouvelle loi [entrée en vigueur en 2012], que la famille devait être entendue dans un délai maximal de deux mois. Ces gens-là ont attendu pendant plus de neuf ans… »

La famille devra donc quitter le pays, à moins d’une intervention du ministre fédéral de l’Immigration ou de demander une révision judiciaire par la Cour fédérale. L’avocat des cinq demandeurs compte déposer une demande de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire, puisqu’il y a un enfant d’âge mineur.

D’autres détails suivront.