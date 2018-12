Encore un lancement

Une fusée décollera aujourd’hui de cap Canaveral, en Floride, pour ravitailler la Station spatiale internationale (SSI). Cette livraison sera la 16e assurée par SpaceX depuis que l’entreprise a obtenu un contrat avec la NASA. On trouvera à bord de la fusée 2500 kg de matériel scientifique et de provisions diverses. Le lanceur Falcon 9 s’élancera vers le ciel à 13 h 38, heure de Montréal. Après dix minutes, la capsule Dragon s’en détachera et mettra le cap sur la SSI.

Jeudi, l’équipage de la SSI — dont fait partie David Saint-Jacques depuis hier après-midi — saisira la capsule avec un bras robotisé et l’attachera à la station. Le « Dragon » demeurera connecté à la SSI pendant environ cinq semaines, après quoi il repartira vers la Terre avec 1800 kg de marchandises.