Durs lendemains pour la boxe

Après la perte de conscience, la prise de conscience. Pour l’entraîneur Denis Hince, vieux routier de la boxe au Québec, le K.-O. brutal qui a envoyé le boxeur Adonis Stevenson aux soins intensifs dans un état critique au terme de son dernier combat, tenu à Québec samedi soir, devrait forcer l’introspection dans l’univers de la boxe professionnelle pour trouver de meilleures façons de protéger les athlètes.



« Un sport qui se remet en question, c’est un sport vivant qui continue à progresser, dit au téléphone M. Hince, qui préside la commission des entraîneurs de la Fédération québécoise de boxe olympique. La boxe va toujours rester un sport à haut risque pour le participant, et c’est pour cela qu’il faut rester alerte sur ce risque et sur les manières d’en réduire et de limiter l’impact sur les boxeurs. »



Adonis Stevenson, lui, n’a pas réussi à esquiver la menace samedi soir en tombant sous des coups répétés à la tête assenés par son adversaire Oleksandr Gvozdyk au onzième round de ce combat.



L’homme de 41 ans, père de cinq enfants, était entré sur le ring pour défendre son titre de champion du monde des mi-lourds face à l’Ukrainien de 31 ans. Il en est sorti sur une civière, direction l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec où, dans la nuit de samedi à dimanche, il a été placé sous « sédation contrôlée », ont indiqué les autorités médicales, qui qualifiaient lundi l’état du boxeur dans le coma de « stable ».



« C’est une issue terrible, a commenté Marie Robert, présidente de la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert, qui finance depuis 25 ans la recherche sur les traumatismes crâniens au Québec. La boxe est un sport dont le but est de provoquer l’inconscience et qui se nourrit de la violence pour briser le corps et briser la vie des gens. Pour protéger les athlètes, il est temps de mettre fin à ce sport, à sa pratique et surtout à sa vénération. »



On a tendance à l’oublier, mais le K.-O. est très minime dans l’ensemble des combats, ce qui fait de la boxe un sport où les traumatismes crâniens sont au final moins importants que dans d’autres, comme le football, le hockey, les sports de glisse, l’alpinisme…

Vision réductrice

Pistes de solution

La boxe, un sport à proscrire ? La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) semble partiellement d’accord en proposant depuis plusieurs années d’interdire « tous les sports où les coups délibérés à la tête sont permis et encouragés », et ce, uniquement « avant l’âge de 18 ans ».Le groupe de médecins ajoute toutefois que les adultes qui pratiquent ces sports doivent le faire en étant informés et en acceptant « de manière formelle les risques inhérents à une telle pratique ».Toutefois, Denis Hince trouve plutôt « simpliste » la façon dont les commentateurs de l’incident qui a placé Adonis Stevenson dans le coma réduisent désormais la boxe à un sport qui court après la commotion cérébrale comme carburant de son spectacle.« Le but d’un combat n’est pas d’arracher la tête de l’autre, dit-il. Il y a des boxeurs qui boxent avec finesse et qui donnent également un bon spectacle. Par ailleurs, on a tendance à l’oublier, mais le K.-O. est très minime dans l’ensemble des combats, ce qui fait de la boxe un sport où les traumatismes crâniens sont au final moins importants que dans d’autres, comme le football, le hockey, les sports de glisse, l’alpinisme… »La science tend à donner raison à l’entraîneur. Après l’analyse des cas de traumatismes crâniens recensés dans la plupart des sports, une étude canadienne pilotée en 2015 par Paul Ronksley, de l’Université de Calgary, a établi que le risque était de loin plus élevé dans la pratique du rugby avec 4,18 commotions cérébrales pour 1000 expositions à la pratique de ce sport. Suivent le hockey (1,2) et le football (0,53).Le risque moyen dans l’ensemble des sports est de 0,23 cas pour 1000 expositions, comprenant la lutte et le taekwondo. La boxe n’était pas à l’étude. Le volleyball (0,03), le baseball (0,06) et le cheerleading (0,07) sont, quant à eux, les sports les moins risqués en matière de commotions cérébrales.Même si elle a été spectaculaire, la perte de conscience d’Adonis Stevenson reste malgré tout un cas isolé, juge Denis Hince tout en l’expliquant par la convergence de facteurs aggravants.« Nous étions face à un boxeur qui a évité pendant longtemps les combats significatifs, dit-il. Samedi, en face de lui, la jeunesse de son adversaire a fait la différence à la fin du combat. C’est facile à dire, maintenant que le drame s’est produit, mais il y a eu un coup de trop samedi soir, coup que l’arbitre aurait pu éviter en les séparant plus rapidement. »Selon M. Hince, la boxe professionnelle, qui a déjà fait passer le nombre de rounds dans un combat de championnat de 15 à 12, pour réduire les risques de blessures, qui augmente de manière prévisible à la fin des combats, devrait désormais penser à faire tomber ce nombre à 10 et à réduire leur durée de trois à deux minutes.« Ce sont des pistes de solutions simples, dit-il, qui vont mieux protéger les boxeurs sans pour autant nuire à la qualité du spectacle. »M. Hince estime par ailleurs qu’après 40 ans, les boxeurs devraient aussi avoir « l’intelligence d’arrêter avant l’accident ».« Il y a l’appât du gain, c’est vrai [avec une bourse qui, dans le cas du combat Stevenson-Gvozdyk, devait représenter plusieurs centaines de milliers de dollars], dit-il. Tout le monde a le droit de gagner sa vie, sans avoir à la perdre. »Un risque qui plane toujours aujourd’hui au-dessus du boxeur inconscient. Et il ajoute : « La boxe va survivre à un incident comme celui-là. Mais pour cela, elle va devoir en tirer les enseignements qu’il faut. »